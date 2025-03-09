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І навіщо тобі Усик? Перейра сенсаційно програв росіянину в бою за титул чемпіона UFC

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 08:04
І навіщо тобі Усик? Перейра сенсаційно програв росіянину в бою за титул чемпіона UFC
Алекс Перейра – Магомед Анкалаєв
Getty images

Сьогодні, 9 березня, відбувся турнір UFC 313. У головному бою зійшлися бразилець Алекс Перейра (12-3) та росіянин Магомед Анкалаєв (21-1-1).

Перемогу здобув Анкалаєв одноголосним рішенням і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).

Перший раунд був розвідувальним. Бійці практично не били руками і не шукали боротьбу – лише лоу-кіки, де краще себе проявив Алекс.

У другому раунді спортсмени більше приділили уваги ударам руками. Варто зазначити, що Анкалаєв влучав точніше. Після бокового за 4 секунди до гонга Перейра навіть втратив рівновагу.

Бразилець продовжив виглядати інертно, повністю програючи "ударку" на ближній дистанції. У четвертому раунді Анкалаєв все частіше шукав боротьбу, але все завершалося клінчем. Одного разу рефері навіть відвів бійців у центр через інертність.

У п'ятій п'ятихвилинці Перейра таки зумів влучити кілька разів, проте під кінець раунду його суперник захопив контроль. Остання хвилина пройшла біля сітки, але чемпіон вистояв і тейкдауна не відбулося.

MMA – UFC 313

Магомед Анкалаєв – Алекс Перейра UD (49:46, 48:47, 48:47) 

Зазначимо, шо Алекс кілька разів натякав на те, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Українець відповідав, що ймовірність такого бою є.

Нагадаємо, що на турнірі UFC 313 Джастін Гетжі переміг азербайджанця Рафаеля Фізієва.

UFC результати Алекс Перейра

UFC

Гетжі переміг Фізієва одноголосним рішенням суддів на турнірі UFC 313
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