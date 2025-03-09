І навіщо тобі Усик? Перейра сенсаційно програв росіянину в бою за титул чемпіона UFC
Сьогодні, 9 березня, відбувся турнір UFC 313. У головному бою зійшлися бразилець Алекс Перейра (12-3) та росіянин Магомед Анкалаєв (21-1-1).
Перемогу здобув Анкалаєв одноголосним рішенням і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).
Перший раунд був розвідувальним. Бійці практично не били руками і не шукали боротьбу – лише лоу-кіки, де краще себе проявив Алекс.
У другому раунді спортсмени більше приділили уваги ударам руками. Варто зазначити, що Анкалаєв влучав точніше. Після бокового за 4 секунди до гонга Перейра навіть втратив рівновагу.
Бразилець продовжив виглядати інертно, повністю програючи "ударку" на ближній дистанції. У четвертому раунді Анкалаєв все частіше шукав боротьбу, але все завершалося клінчем. Одного разу рефері навіть відвів бійців у центр через інертність.
У п'ятій п'ятихвилинці Перейра таки зумів влучити кілька разів, проте під кінець раунду його суперник захопив контроль. Остання хвилина пройшла біля сітки, але чемпіон вистояв і тейкдауна не відбулося.
MMA – UFC 313
Магомед Анкалаєв – Алекс Перейра UD (49:46, 48:47, 48:47)
Зазначимо, шо Алекс кілька разів натякав на те, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Українець відповідав, що ймовірність такого бою є.
Нагадаємо, що на турнірі UFC 313 Джастін Гетжі переміг азербайджанця Рафаеля Фізієва.