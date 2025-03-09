І навіщо тобі Усик? Перейра сенсаційно програв росіянину в бою за титул чемпіона UFC

Сьогодні, 9 березня, відбувся турнір UFC 313. У головному бою зійшлися бразилець Алекс Перейра (12-3) та росіянин Магомед Анкалаєв (21-1-1).

Перемогу здобув Анкалаєв одноголосним рішенням і став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).

Перший раунд був розвідувальним. Бійці практично не били руками і не шукали боротьбу – лише лоу-кіки, де краще себе проявив Алекс.

У другому раунді спортсмени більше приділили уваги ударам руками. Варто зазначити, що Анкалаєв влучав точніше. Після бокового за 4 секунди до гонга Перейра навіть втратив рівновагу.

Onto the championship rounds!



Who do you have winning so far? #UFC313 pic.twitter.com/MyMfI1Z91I — UFC (@ufc) March 9, 2025

Бразилець продовжив виглядати інертно, повністю програючи "ударку" на ближній дистанції. У четвертому раунді Анкалаєв все частіше шукав боротьбу, але все завершалося клінчем. Одного разу рефері навіть відвів бійців у центр через інертність.

Marc Goddard separates Alex Pereira and Magomed Ankalaev from the clinch #UFC313pic.twitter.com/hvU6J5QjNG — Championship Rounds (@ChampRDS) March 9, 2025

У п'ятій п'ятихвилинці Перейра таки зумів влучити кілька разів, проте під кінець раунду його суперник захопив контроль. Остання хвилина пройшла біля сітки, але чемпіон вистояв і тейкдауна не відбулося.

MMA – UFC 313

Магомед Анкалаєв – Алекс Перейра UD (49:46, 48:47, 48:47)

49-46, 48-47, 48-47 #UFC313



Magomed Ankalaev beats Alex Pereira by unanimous decision! pic.twitter.com/hxeasdAaZv — UFC Europe (@UFCEurope) March 9, 2025

Зазначимо, шо Алекс кілька разів натякав на те, що хотів би провести бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Українець відповідав, що ймовірність такого бою є.

Нагадаємо, що на турнірі UFC 313 Джастін Гетжі переміг азербайджанця Рафаеля Фізієва.