Менше 7 балів: Довбик і Коваленко дізналися оцінки за "українське дербі" в Серії А

Форвард Роми Артем Довбик та хавбек Емполі Віктор Коваленко отримали низькі оцінки за матч Серії А.

Обидва гравці з'явилися на поле в другому таймі. Сам матч завершився мінімальною перемогою столичного клубу.

Віктор вийшов на поле на 66-й хвилині і отримав оцінку 6,6. За відведений ігровий час він 21 раз торкнувся м'яча, віддав 11 точних пасів із 15 (73%), виграв 3 з 5 низових дуелей, а також 1/1 верхову боротьбу.

Артем з'явився в грі на 72-й хвилині. Його оцінка - 6,1. На його рахунку 12 доторків до м'яча, 3 з 7 точних пасів (43%). Нападник програв усі 3 боротьби в низу, але також виграв єдину верхову дуель.

Найкращим гравцем поєдинку став Матіас Суле. Вінгер Роми отримав від SofaScore оцінку 8,1 балів.