Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Менше 7 балів: Довбик і Коваленко дізналися оцінки за "українське дербі" в Серії А

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 21:29
Менше 7 балів: Довбик і Коваленко дізналися оцінки за українське дербі в Серії А
Артем Довбик
Getty images

Форвард Роми Артем Довбик та хавбек Емполі Віктор Коваленко отримали низькі оцінки за матч Серії А.

Обидва гравці з'явилися на поле в другому таймі. Сам матч завершився мінімальною перемогою столичного клубу. 

Віктор вийшов на поле на 66-й хвилині і отримав оцінку 6,6. За відведений ігровий час він 21 раз торкнувся м'яча, віддав 11 точних пасів із 15 (73%), виграв 3 з 5 низових дуелей, а також 1/1 верхову боротьбу. 

Артем з'явився в грі на 72-й хвилині. Його оцінка - 6,1. На його рахунку 12 доторків до м'яча, 3 з 7 точних пасів (43%). Нападник програв усі 3 боротьби в низу, але також виграв єдину верхову дуель.

Найкращим гравцем поєдинку став Матіас Суле. Вінгер Роми отримав від SofaScore оцінку 8,1 балів.

Емполі Віктор Коваленко Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик SofaScore

Емполі

Рома з Довбиком перемогла Емполі з Коваленком, Наполі переграв Фіорентину в 28 турі Серії А
Емполі – Рома: де дивитися матч Довбика проти Коваленка в Серії А
Український євровiкенд: Довбик проти Коваленка, Зінченко проти МЮ
Гол Довбика приніс Ромі вольову перемогу над Комо, Мілан у меншості програв Лаціо в Серії А
Дженоа Малиновського зіграє проти Емполі Коваленка, повернення Довбика в склад Роми: розклад матчів українців

Останні новини