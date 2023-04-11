Головне
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу
Сьогодні 19:41 126
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
Сьогодні 18:39 204
Одноклубник Циганкова розплакався і видалився зі соціальних мереж після матчу з Барселоною
Сьогодні 17:12 497
Збірна України призначила нового головного тренера
Сьогодні 15:10 490
Favbet Foundation дарує канцелярські набори дітям ВПО та військовослужбовців
Сьогодні 13:22 216
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
Сьогодні 07:30 1244
Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО
Сьогодні 00:33 3483
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою
Вчора 20:11 2450
Визначився наступний тренер збірної України
Вчора 19:11 2275
Ярмоленко забив уперше за Аль-Айн після відновлення від травми - ВІДЕО
Вчора 18:14 1676
Прямі трансляції

Тоттенгем знайшов заміну Льорісу

Мерет може переїхати до Лондона
Сьогодні 18:11 243 0
Тоттенгем знайшов заміну Льорісу
Фото Getty Images
#Льоріс, #Тоттенгем

Джерело - isport.ua.

Тоттенгем ще за Антоніо Конте почав шукати заміну Уго Льорісу, і навіть після відходу тренера мета не змінилася.

Про це повідомляє АР.

Конте пропонував клубу підписати голкіпера Наполі Алекса Мерета, і тепер італієць розглядається "шпорами", як основний варіант.

Зазначимо, що президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс раніше заявляв, що готовий продати будь-якого гравця своєї команди. Мерет оцінюється в 30 млн євро.

Також на руку Тоттенгему може зіграти той факт, що контракт італійського воротаря з Наполі закінчується вже наступного року. Тож для цього трансферу майже немає жодних перешкод.

36-річний Уго Льоріс перейшов до Тоттенгема ще 2012 року і провів за шпор 11 сезонів. Після чемпіонату світу кіпер закінчив міжнародну кар'єру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО Циганков міг забити Барселоні, але партнер не віддав українцю пас на порожні ворота - ВІДЕО 3483
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі 1244
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 4850
На війні загинув батько захисника Зорі На війні загинув батько захисника Зорі 1228 1
Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою Дівчина дня: Ірина Селезньова, яка яскраво виступила проти УПЦ МП, вражає своєю вродою 2450
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом 2017
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33274 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29543
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42223
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17487
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 874
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6043 2