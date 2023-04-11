Тоттенгем знайшов заміну Льорісу

Мерет може переїхати до Лондона

Тоттенгем ще за Антоніо Конте почав шукати заміну Уго Льорісу, і навіть після відходу тренера мета не змінилася.

Про це повідомляє АР.

Конте пропонував клубу підписати голкіпера Наполі Алекса Мерета, і тепер італієць розглядається "шпорами", як основний варіант.

Зазначимо, що президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс раніше заявляв, що готовий продати будь-якого гравця своєї команди. Мерет оцінюється в 30 млн євро.

Також на руку Тоттенгему може зіграти той факт, що контракт італійського воротаря з Наполі закінчується вже наступного року. Тож для цього трансферу майже немає жодних перешкод.

36-річний Уго Льоріс перейшов до Тоттенгема ще 2012 року і провів за шпор 11 сезонів. Після чемпіонату світу кіпер закінчив міжнародну кар'єру.