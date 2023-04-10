Джерело - football.ua.
Манчестер Сіті повинний показати ідеальну гру проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.
"Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів. Це потрібно заслужити і ми спробуємо зробити перший крок завтра.
Це питання ставлять уже 6-7 років, це відбувається щосезону. Ми намагалися виграти ЛЧ щосезону, але команди, з якими ми стикалися, теж хороші.
Ми завжди намагаємося виграти, але це не означає, що ми виграємо.
Ми повинні бути ідеальними, щоб досягти хорошого результату з Баварією", — розповів Гвардіола.
Матч відбудеться у вівторок, 11 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.