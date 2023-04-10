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Гвардіола: Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів

Гвардіола прокоментував матч проти Баварії
Сьогодні 17:16 196 0
Гвардіола: Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Манчестер Сіті повинний показати ідеальну гру проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Дуже хочу виграти Лігу чемпіонів. Це потрібно заслужити і ми спробуємо зробити перший крок завтра.

Це питання ставлять уже 6-7 років, це відбувається щосезону. Ми намагалися виграти ЛЧ щосезону, але команди, з якими ми стикалися, теж хороші.

Ми завжди намагаємося виграти, але це не означає, що ми виграємо.

Ми повинні бути ідеальними, щоб досягти хорошого результату з Баварією", — розповів Гвардіола.

Матч відбудеться у вівторок, 11 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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