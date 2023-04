Б'єлса досяг усної домовленості зі збірною Уругваю

Уругвайська асоціація футболу близька до підписання угоди з Марсело Б'єлсою.

Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Переговори з Б'єлсою щодо роботи головним тренером національної збірної тривають два тижні та близькі до завершення.

Усна згода вже досягнута і найближчим часом очікується, що контракт буде підписаний.

🚨 Uruguay are finally closing in on the appointment of Marcelo Bielsa as new head coach. Talks took place in the last two weeks — now at final stages. 🇺🇾



Bielsa, expected to sign soon after the verbal agreement called by @JBruno84 @CLMerlo. pic.twitter.com/uBD6b20ncb