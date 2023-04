Лемпард зробить усе можливе, щоб отримати повноцінний контракт з Челсі

В.о. головного тренера Челсі Френк Лемпард має намір підписати довгостроковий контракт з клубом.

Про це він заявив після свого призначення.

Актуально: Челсі розпочав детальні переговори з Енріке

Lampard: “I will do my best, then we will see what happens. So it won't be my decision [long-term]. I understand I will be asked a lot, I've got my eyes open. I'm excited as there’s lot of talent here”. 🔵 #CFC



“It was easy to accept this job for me; this is my club”. pic.twitter.com/vdomE0uNAE