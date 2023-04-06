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Челсі розпочав детальні переговори з Енріке

Керівництву лондонців сподобалася підготовка іспанця
Сьогодні 16:57 274 0
Челсі розпочав детальні переговори з Енріке
Фото: Getty Images
#Челсі, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Луїс Енріке розпочинають більше детальні перемовини щодо посади головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Керівництву сподобалося, як до цього процесу підготувався іспанець - його похвалили за обізнаність у питаннях справ команди та клубної культури.

У списку претендентів на повноцінну роботу з командою також знаходиться Юліан Нагельсманн.

Нагадаємо, колишній тренер Евертона Френк Лемпард став виконувачем обов'язків головного тренера Челсі.

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