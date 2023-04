Челсі розпочав детальні переговори з Енріке

Челсі та Луїс Енріке розпочинають більше детальні перемовини щодо посади головного тренера на наступний сезон.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Керівництву сподобалося, як до цього процесу підготувався іспанець - його похвалили за обізнаність у питаннях справ команди та клубної культури.

У списку претендентів на повноцінну роботу з командою також знаходиться Юліан Нагельсманн.

Initial and in-person talks with Luis Enrique are referred to by sources as “in depth”. Enrique praised for being prepared and very aware of Chelsea’s squad and culture. Julian Nagelsmann also remains a leading candidate. pic.twitter.com/c0ahLMly1X