Колишній тренер Евертона Френк Лемпард став виконувачем обов'язків головного тренера Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

Угода розрахована до кінця цього сезону.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝