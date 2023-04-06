Головне
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії
Вчора 23:54 957
Челсі призначив Лемпарда в.о. головного тренера
Сьогодні 16:14 147
У боях за Україну загинув легендарний фанат Карпат
Сьогодні 14:55 316 1
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Сьогодні 12:52 3379
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:30 244
Пошуки молодого Сидорчука для Динамо тривають: у чому сенс придбання Рамадані
Сьогодні 08:00 763
МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами
Вчора 19:38 541
УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024
Вчора 17:58 609 2
Як нині виглядає Донбас Арена: український військовий показав відео з тимчасово окупованого Донецька
Вчора 15:36 1555
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Вчора 15:15 76328 2
Прямі трансляції

УЄФА виплатила Реалу 134 млн євро за перемогу у Лізі чемпіонів

Стали відомі заробітки клубів у єврокубках
Сьогодні 15:10 194 0
УЄФА виплатила Реалу 134 млн євро за перемогу у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #УЄФА

Джерело - sport.ua.

УЄФА опублікувала фінансовий звіт, в якому назвала суми, які клуби отримали за виступи в єврокубках.

Про це повідомляє ESPN

Перемога в Лізі чемпіонів минулого сезону принесла Реалу 133,7 мільйона євро. Таку суму клуб одержав від УЄФА за підсумками минулого сезону. Понад 100 мільйонів євро від участі у Лізі чемпіонів 2021/22 отримали Ліверпуль (120 мільйонів), Баварія (110) та Манчестер Сіті (109).

Загальний призовий фонд становив 2 мільярди євро.

А ось за успіхи в Лізі Європи та Лізі конференцій суми значно скромніші. Переможець Ліги Європи, Айнтрахт Франкфурт, заробив 38 мільйонів євро, а Рома, яка виграла Лігу конференцій, отримала від УЄФА 19,2 мільйона.

Нагадаємо, Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії 957
Лемпард прийняв пропозицію Челсі Лемпард прийняв пропозицію Челсі 898
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри 3379
В ексголкіпера Львова та Чорноморця Літовченка діагностували рак В ексголкіпера Львова та Чорноморця Літовченка діагностували рак 975
Барселона - Реал 0:4: огляд матчу Барселона - Реал 0:4: огляд матчу 779
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі 3628
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 3920
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16518
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 34072 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205879
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42149
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3557