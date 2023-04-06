УЄФА виплатила Реалу 134 млн євро за перемогу у Лізі чемпіонів

Стали відомі заробітки клубів у єврокубках

УЄФА опублікувала фінансовий звіт, в якому назвала суми, які клуби отримали за виступи в єврокубках.

Про це повідомляє ESPN

Перемога в Лізі чемпіонів минулого сезону принесла Реалу 133,7 мільйона євро. Таку суму клуб одержав від УЄФА за підсумками минулого сезону. Понад 100 мільйонів євро від участі у Лізі чемпіонів 2021/22 отримали Ліверпуль (120 мільйонів), Баварія (110) та Манчестер Сіті (109).

Загальний призовий фонд становив 2 мільярди євро.

А ось за успіхи в Лізі Європи та Лізі конференцій суми значно скромніші. Переможець Ліги Європи, Айнтрахт Франкфурт, заробив 38 мільйонів євро, а Рома, яка виграла Лігу конференцій, отримала від УЄФА 19,2 мільйона.

Нагадаємо, Реал розгромив Барселону на Камп Ноу і вийшов до фіналу Кубка Іспанії.