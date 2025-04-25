Максименко вперше у кар'єрі здобула "золото" чемпіонату Європи

Українська фехтувальниця Анна Максименко стала чемпіонкою молодіжного чемпіонату Європи, який проходить в естонському Таллінні.

Сьогодні, 25 квітня, 17-річна українка дійшла до фіналу континентальної першості, де вона зустрілася з на той момент чинною чемпіонкою Європи Гаєю Кафоріо з Італії.

У напруженому протистоянні Максименко вирвала перемогу з рахунком 12:11 та вперше в своїй кар'єрі здобула особисте "золото" на рівні Євро.

На шляху до фіналу Анна перемогла землячку Аліну Дмитрук (1/16 фіналу, 15:14), угорку Реку Шаламон (1/8 фіналу, 15:7), італійку Лукрецію Пауліс (1/4 фіналу, 15:7) та польку Зофію Янеллі (15:11).

Нагадаємо, що раніше цього місяця Анна Максименко у складі збірної України стала чемпіонкою світу, який проходив у Китаї.

А раніше українська фехтувальниця виграла Гран-прі Будапешта. Тоді у фіналі Максименко також зустрілася з опоненткою з Італії.