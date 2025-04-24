Визначилися півфіналісти 1/2 фіналу Кубку України

Сьогодні, 24 квітня, у київському "Палаці спорту" відбулися 4 чвертьфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України.

Найсенсаційнішим виявилося протистояння Аврори та Кардинала-Рівне. Столичний клуб, який виграв регулярний чемпіонат, програв андердогу (3:4).

З усіма результатами 1/4 фіналу можна ознайомитися ТУТ.

Пари 1/2 фіналу Кубку України з футзалу

13:00 SkyUp – Ураган

16:00 Суха Балка – Кардинал

Асоціація футзалу України

Матч пройдуть 26 квітня. Всі поєдинки Фіналу восьми безкоштовно транслюватимуться на Київстар ТБ.

Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.