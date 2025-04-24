Визначилися півфіналісти 1/2 фіналу Кубку України
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Сьогодні, 24 квітня, у київському "Палаці спорту" відбулися 4 чвертьфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України.
Найсенсаційнішим виявилося протистояння Аврори та Кардинала-Рівне. Столичний клуб, який виграв регулярний чемпіонат, програв андердогу (3:4).
З усіма результатами 1/4 фіналу можна ознайомитися ТУТ.
Пари 1/2 фіналу Кубку України з футзалу
13:00 SkyUp – Ураган
16:00 Суха Балка – Кардинал
Матч пройдуть 26 квітня. Всі поєдинки Фіналу восьми безкоштовно транслюватимуться на Київстар ТБ.
Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.