Ти нічого не тямиш у боксі: Клімас різко відреагував на інформацію про нову дату реваншу Усик – Дюбуа

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23−0, 14 КО) різко відреагував на інформацію про нову дату бою з володарем титулу IBF у хевівейті Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Напередодні інсайдер Майк Коппінджер заявив, що реванш відбудеться 19 липня на "Вемблі" у Лондоні.

"Що ти там можеш знати про термінові новини? І ще дивуєшся, чому тебе ніхто не любить і руки не тисне? Ти нічого не тямиш у боксі, проте чудово поширюєш плітки. Оце так „сенсація"", – розповів Клімас.

10 днів тому Коппінджер повідомляв, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.