Чергове падіння в плейоф НБА: Морант зазнав травми під час матчу Мемфіс – Оклахома

Зірковий захисник Мемфіса Джа Морант не зміг дограти поєдинок проти Оклахоми через травму стегна.

Про це повідомляє сайт НБА.

25-річний баскетболіст травмувався наприкінці другої чверті третього матчу першого раунду плейоф Західної конференції.

Гравці Гріззліс втекли у швидкий відрив. Скотті Піппен-молодший віддав м'яч назад на Моранта, який одразу стрибнув, щоб забити згори. Проте його зустрів Лу Дорт, через контакт з яким Джа невдало впав на паркет, приземлившись на ліве стегно.

Ja Morant goes down after a hard fall.



He has left to the locker room. Hope he is okay 🙏 pic.twitter.com/Q5AWZQQlAz — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2025

Захисник не зміг реалізувати жоден з двох штрафних кидків, після чого він залишив майданчик. За відсутності Моранта Оклахома змогла відіграти 29-очкове відставання (другий найбільший камбек в історії плейоф) та виграти матч 114:108.

Після гри тимчасовий тренер Мемфіса Томас Ісало повідомив, що найближчим часом його підопічний пройде медобстеження, яке визначить ступінь травми.

"Завтра він пройде додаткові обстеження. Тоді ми дізнаємося більше", – сказав Ісало.

Пізніше стало відомо, що у нього діагностували забій стегна. Але ситуація виглядає більш серйозною: під час четвертої чверті Морант на милицях перебував біля лави запасних своєї команди.

У цьому сезоні Джа Морант пропустив вже понад 30 ігор через різні травми. Незважаючи на перерви, йому вдавалося набирати в середньому 23,2 очка, робити 7,3 передачі та 4,1 підбирання.

Нагадаємо, що це вже третя травма в плейоф через падіння. Раніше у схожому випадку в другій грі серії проти Х'юстона травмувався Джиммі Батлер з Голден Стейт.

А зірка Бостона Джейсон Тейтум пошкодив зап'ястя у першому ж поєдинку в плейоф. Незважаючи на повідомлення про характер травми, Джей Ті пропустив другий матч з Орландо та ризикує не зіграти в третьому.