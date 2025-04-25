Олександрія вдруге в історії гарантувала собі медалі чемпіонату України

За підсумком матчу 26 туру Української Прем'єр-ліги визначився другий медаліст сезону.

Після того, як був обіграний Інгулець (1:0), медалі чемпіонату України собі гарантувала Олександрія. Команда Руслана Ротаня математично не зможе фінішувати нижче третього місця.

Варто зазначити, що Олександрія отримає нагороди вищого українського дивізіону лише вдруге в своїй історії. Вперше це трапилося за підсумками сезону-2018/19, коли команда завершила кампанію в статусі бронзового призера УПЛ.

На даним момент олександрійці посідають друге місце таблиці УПЛ, маючи в активі 60 очок. Лідером чемпіонату залишається Динамо, яке випереджає конкурента за титул на три бали. Проте кияни ще не зіграли свій матч 26 туру, у якому вони зустрінуться з Шахтарем.

"Гірники" у свою чергу також ще претендують на чемпіонство, відстаючи від свого одвічного суперника на 10 очок.

Українське класичне відбудеться у неділю, 27 квітня. Старт поєдинку запланований на 18:00.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу між Динамо та Шахтарем у 26 турі УПЛ.

Раніше стали відомі результати аудиту діяльності УАФ в період з 2015 по 2023 роки.