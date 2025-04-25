Тривають консультації: Шевченко – про бойкот Україною Євро-2026

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що наразі Україна не ухвалила остаточного рішення щодо бойкоту Євро-2026 з футзалу через участь Білорусі.

Цитує Шевченка Суспільне Спорт.

Коли саме буде ухвалене остаточне рішення щодо участі в континентальній першості у Латвії та Литві керівник УАФ не повідомив.

"Зараз ідуть консультації, тому будемо чекати чіткої позиції. Чи може бути бойкот? Тривають консультації. коли ми будемо розуміти, як це буде рухатися, тоді будуть і наші кроки. Коли це може вирішитися? Поки у мене немає інформації, бо тривають консультації", – розповів Шевченко.

Як відомо, збірна України з футзалу вперше в історії завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, набравши максимальну кількість очок. Українці перемогли у всіх 6 поєдинках відбору із загальним рахунком 37:5 та впевнено кваліфікувалися на Євро-2026. При чому це сталося достроково.

Підопічні Олександра Косенка у матчі 6 туру розібралися з Румунією (3:1), а кількома днями раніше знищили збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. До цього українці декласували Німеччину (9:0), також був розгром над Кіпром (7:0) і звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Нагадаємо, чемпіонат Європи прийматимуть Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.