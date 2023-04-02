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Челсі звільнив Поттера

В останньому матчі лондонці програли АВ
Сьогодні 22:23 368 0
Челсі звільнив Поттера
Фото Getty Images
#Астон Вілла, #Челсі, #Грем Поттер, #Михайло Мудрик

Джерело - Tribuna.com.

Грем Поттер залишив посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В. о. головного тренера призначений Бруно Салтор. Клуб подякував Поттеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.

Поттер очолив Челсі 8 вересня 2022 року після звільнення Томаса Тухеля. До цього він тренував Брайтон. При ньому команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з Реалом.

У чемпіонаті Англії Челсі посідає 11-те місце - 38 очок у 28 матчах.

Нагадаємо, що вчора Челсі програв команді Астон Вілла (0:2) у матчі 29-го туру АПЛ.

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