Джерело - Tribuna.com.
Грем Поттер залишив посаду головного тренера Челсі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
В. о. головного тренера призначений Бруно Салтор. Клуб подякував Поттеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.
Поттер очолив Челсі 8 вересня 2022 року після звільнення Томаса Тухеля. До цього він тренував Брайтон. При ньому команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з Реалом.
У чемпіонаті Англії Челсі посідає 11-те місце - 38 очок у 28 матчах.
Нагадаємо, що вчора Челсі програв команді Астон Вілла (0:2) у матчі 29-го туру АПЛ.