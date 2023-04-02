В останньому матчі лондонці програли АВ

Грем Поттер залишив посаду головного тренера Челсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В. о. головного тренера призначений Бруно Салтор. Клуб подякував Поттеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.

Поттер очолив Челсі 8 вересня 2022 року після звільнення Томаса Тухеля. До цього він тренував Брайтон. При ньому команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з Реалом.

У чемпіонаті Англії Челсі посідає 11-те місце - 38 очок у 28 матчах.

Нагадаємо, що вчора Челсі програв команді Астон Вілла (0:2) у матчі 29-го туру АПЛ.