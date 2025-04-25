Спортдир Олександрії: Вболіватиму за Шахтар у матчі проти Динамо

Спортивний директор Олександрії Іван Телько відповів на запитання про те, за кого вболіватиме у матчі 26 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо.

Телька цитує УПЛ ТБ.

"Скажу особисто за себе, щоб не відповідати за всю Олександрію. Особисто я в цьому матчу буду вболівати за перемогу Шахтаря. Тому що я ставлю найамбіційніші цілі і сподіваюся на те, що ми зможемо", – заявив функціонер.

Сьогодні, 25 квітня, Олександрія в стартовому матчі 26 туру УПЛ обіграла Інгулець 1:0. Команда Руслана Ротаня наразі відстає на 3 очки від Динамо та випереджає Шахтар на 7 балів у турнірній таблиці УПЛ, зігравши на один матч більше.

Перемога Шахтаря підвищить шанси Олександрії на чемпіонство, проте збільшить ризик втрати другого місця в турнірній таблиці УПЛ.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться у неділю, 27 квітня. Початок – о 18:00.