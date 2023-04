Захисник Спортінга Ектор Бельєрін влітку покине лісабонський клуб.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанець на правах вільного агента приєднається до Бетіса, за який грав в оренді в минулому сезоні, коли належав Арсеналу.

Hector #Bellerin is getting closer and closer to #RealBetis as a free agent from July. #transfers