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Збірну Білорусі можуть виключити з кваліфікації Євро-2024

Збірна Білорусі може більше не зіграти матчів у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 20:46 144 0
Збірну Білорусі можуть виключити з кваліфікації Євро-2024
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

В УЄФА обговорюють питання виключення збірної Білорусі з кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє ТАСС.

Важливо: Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024

"Ситуація в Білорусі дійсно обговорюватиметься виконкомом УЄФА 4 квітня", - йдеться в повідомленні.

У кваліфікації до Євро-2024 білоруси стартували з двох поразок з загальним рахунком 1:7 (0:5 від Швейцарії і 1:2 від Румунії). Номінально домашній матч проти Швейцарії Білорусь провела в Сербії.

Раніше президент УЄФА Александр Чеферін відреагував на вимогу Європарламенту відсторонити команди білорусі від змагань під егідою спілки.

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