Найкращим тренером березня в АПЛ визнаний наставник Арсенала Мікель Артета.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У березні лондонці провели 4 матчі в чемпіонаті і здобули 4 перемоги.

"Каноніри" перемогли Евертон (4:0), Борнмут (3:2), Фулгем (3:0) та Крістал Пелес (4:1).

For the FOURTH time this season...



Mikel Arteta is awarded @BarclaysFooty Manager of the Month 👔#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/6a1k9sSLDi