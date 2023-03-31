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Сака - найкращий гравець місяця в АПЛ

Англієць забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі в 4 матчах
Сьогодні 13:46 161 0
Сака - найкращий гравець місяця в АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Букайо Сака

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем березня в англійській Прем'єр-лізі визнаний вінгер Арсенала Букайо Сака.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Минулого місяця він провів 4 гри в чемпіонаті за Арсенал, у яких лондонці здобули 4 перемоги. У цих матчах він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

21-річний гравець вперше у своїй кар'єрі отримає приз найкращого футболіста місяця в АПЛ.

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