Найкращим гравцем березня в англійській Прем'єр-лізі визнаний вінгер Арсенала Букайо Сака.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Минулого місяця він провів 4 гри в чемпіонаті за Арсенал, у яких лондонці здобули 4 перемоги. У цих матчах він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

21-річний гравець вперше у своїй кар'єрі отримає приз найкращого футболіста місяця в АПЛ.

