ЛеБрон вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог в регулярному сезоні

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс перемістився на третє місце в списку гравців з найбільшою кількістю перемог в межах регулярного сезону НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Це сталося завдяки перемозі над Нью-Йорк Нікс (113:109) в овертаймі минулої ночі. Тепер на рахунку 40-річного "Короля" 1 002 перемоги, що на одну більше, ніж в легендарного бігмена Сан-Антоніо Сперс Тіма Данкана (1 001).

По ходу нинішнього сезону ЛеБрон ще матиме можливість вийти на друге місце, обійшовши ікону Бостон Селтікс Роберта Періша, на рахунку якого 1 014 перемог. Але щоб стати рекордсменом, перевершивши досягнення Каріма Абдул-Джаббара (1 074), знадобиться, як мінімум, наступний сезон.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 3rd on the all-time WINS list! pic.twitter.com/YP85anhlqb — NBA (@NBA) March 7, 2025

У матчі з Нікс Джеймс оформив дабл-дабл з 31 очка та 12 підбирань, додавши 8 передач. Лейкерс мають 8-матчеву серію перемог, яка дозволила команді Олексія Леня піднятися на друге місце Західної конференції.

Проте сам українець майже не виходить на паркет. Нещодавно з'явилася інформація, що "озерники" можуть відрахувати його, незважаючи на те, що центрового збірної України підписали всього місяць тому.

Нагадаємо, що кілька днів тому ЛеБрон Джеймс став першим гравцем в історії НБА, якому вдалося набрати 50 000 очок за кар'єру.