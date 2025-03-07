Манчестер Юнайтед знайшов вирішення своєї великої проблеми в одному з клубів АПЛ

Манчестер Юнайтед розглядає можливість придбання форварда Крістал Пелас Жана-Філіппа Матета під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, манкуніанці бачать у 27-річному французі рішення проблеми з голами, через яку страждає команда Рубена Аморіма.

Вчорашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Реал Сосьєдада (1:1) став вже 19-м поспіль для Расмуса Гойлунда, в якому він не зміг відзначитися голом.

Повідомляється, що Аморім був вражений виступами Матета в цьому сезоні та його мобільністю з трудовою етиклю.

На рахунку нападника 15 голів та 3 асисти в 33 матчах нинішньої кампанії. Він виступає за "орлів" з січня 2022 року, коли його придбали у Майнца за 11 мільйонів євро.

Раніше Рубен Аморім заявив, що навіть потенційна перемога в Лізі Європи не зможе врятувати сезон для Манчестер Юнайтед.