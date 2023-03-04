Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ

Результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 4 березня

Манчестер Сіті - Ньюкасл Юнайтед 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Фоден, 2:0 - 67 Сілва

Арсенал - Борнмут 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Біллінг, 0:2 - 57 Сенесі, 1:2 - 62 Партей, 2:2 - 70 Вайт, 3:2 - 90+8 Нелсон

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас оборонець Борнмута Ілля Забарний не потрапив у заявку команди на матч.

Астон Вілла - Крістал Пелес 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Андерсен (автогол)

Брайтон - Вест Гем 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Макаллістер, 2:0 - 52 Велтман, 3:0 - 69 Мітома, 4:0 - 89 Велбек

Вулвергемптон - Тоттенгем 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 82 Траоре

Челсі - Лідс 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Фофана

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних.

Сьогодні, 04 березня, буде зіграно ще один матч.

19:30 Саутгемптон - Лестер