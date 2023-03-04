Арсенал із Зінченком дотиснув Борнмут Забарного, Челсі Мудрика переміг Лідс: результати 26 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 26 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 4 березня
Манчестер Сіті - Ньюкасл Юнайтед 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Фоден, 2:0 - 67 Сілва
Арсенал - Борнмут 3:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 1 Біллінг, 0:2 - 57 Сенесі, 1:2 - 62 Партей, 2:2 - 70 Вайт, 3:2 - 90+8 Нелсон
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас оборонець Борнмута Ілля Забарний не потрапив у заявку команди на матч.
Астон Вілла - Крістал Пелес 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Андерсен (автогол)
Брайтон - Вест Гем 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Макаллістер, 2:0 - 52 Велтман, 3:0 - 69 Мітома, 4:0 - 89 Велбек
Вулвергемптон - Тоттенгем 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 82 Траоре
Челсі - Лідс 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Фофана
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик матч провів на лаві запасних.
Сьогодні, 04 березня, буде зіграно ще один матч.
19:30 Саутгемптон - Лестер