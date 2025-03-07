Джонас – Прайс: де дивитися історичний бій у жіночому боксі

Англійська боксерка Наташа Джонас (16-2-1, 9 КО) та валлійка Лорен Прайс (8-0, 2 КО) зійдуться в історичному об'єднавчому бою за титули WBC, WBA, IBF, IBO та Ring Magazine у напівсередній вазі.

Вечір боксу під назвою "Нестримні" відбудеться сьогодні, 7 березня в Королівському Альберт-Холі в Лондоні. Подія приурочена до Міжнародного жіночого дня.

Трансляція українською, яку забезпечує медіасервіс MEGOGO, буде доступна за передплатами Максимальна, Спорт і MEGOPACK XL. Знайти боксерське шоу можна буде в підрозділі Єдиноборства в розділі Спорт, на каналі MEGOGO Гонг. Початок івенту – о 21:00 за Києвом, коментуватиме захід Сергій Лук'яненко.

В андеркарді шоу чинна чемпіонка світу за версією WBC у легкій вазі британка Керолайн Дюбуа (10-0-1, 5 KO) протистоятиме Бо Мі Ре Шин (18-2-3, 10 КО) з Південної Кореї.

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Додамо, Наташа Джонас була першою боксеркою, яка представила Велику Британію на Олімпійських іграх-2012 в Лондоні. Натомість Лорен Прайс увійшла в історію на Олімпіаді-2020 в Токіо, ставши першою валлійкою і другою боксеркою з Великої Британії, яка здобула золото.