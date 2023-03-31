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Грізманн - найкращий гравець Ла-Ліги в березні

У березні Атлетіко здобув 3 перемоги у 3-х матчах
Сьогодні 11:52 161 0
Грізманн - найкращий гравець Ла-Ліги в березні
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Антуан Грізманн

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем березня в іспанській Ла-Лізі став нападник Атлетіко Антуан Грізманн.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У березні Атлетіко здобув 3 перемоги у 3-х матчах. Команда обіграла Севілью (6:1), Жирону (1:0) та Валенсію (3:0).

Француз у цих матчах забив 2 голи та віддав 1 результативний пас.

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