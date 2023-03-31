Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем березня в іспанській Ла-Лізі став нападник Атлетіко Антуан Грізманн.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
У березні Атлетіко здобув 3 перемоги у 3-х матчах. Команда обіграла Севілью (6:1), Жирону (1:0) та Валенсію (3:0).
Француз у цих матчах забив 2 голи та віддав 1 результативний пас.
Lo de 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐈𝐓𝐎 se le queda corto...🌟— LaLiga (@LaLiga) March 30, 2023
❤🏆🤍 ¡@AntoGriezmann, futbolista del @Atleti, es el 'Jugador Del Mes' de marzo en #LaLigaSantander! #MVP #POTM