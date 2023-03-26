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Кравченко: Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу фаворитами групи станемо ми

Сьогодні 18:54 98 0
Кравченко: Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу фаворитами групи станемо ми
#Сергій Кравченко

Джерело - ВЗБІРНА.

Збірні Англії та Італії є фаворитами відбірної групи С ЧЄ-2024, в якій, крім України, також змагаються Англія, Італія, Мальта та Північна Македонія.

Про це заявив асистент тренера збірної України Сергій Кравченко.

"Так, я шанувальник італійського футболу, але я вже дивлюсь футбол як тренер, як фахівець. Мені цікаво, хто як грає. Не можу сказати, що я прямо вболіваю за Італію. Мені дуже подобається Італія та Жоржиньйо, але зараз усі думки про наступну гру з Англією.

Ми дивилися матч Італія – Англія. У першому таймі Англія дуже добре виглядала та забила 2 м'ячі. У другому таймі Італія додала, вони могли і зіграти внічию. Жоржиньйо мені подобається, тож не можу його об'єктивно оцінити. Але якщо Італія програла, то, мабуть, не все в них вийшло.

Англія - лідер групи? Сподіваюся, що після гри у неділю фаворитами станемо ми. Це жарт, лідери Італія та Англія. Якщо Англія виграла перший матч і набрала 3 очки, обіграла конкурента, то, мабуть, зараз вони є фаворитами. Але після недільного матчу все може змінитись", - сказав Кравченко.

Нагадаємо, що поєдинок Англія - Україна розпочнеться сьогодні о 19:00.

Дивіться пряму трансляцію матчу онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні, медіасервісі Megogo: на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт". Також матчі збірної України у прямому етері будуть доступні на регіональних каналах Суспільного.

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