Аджагба назвав боксера, який заслужив бій проти Усика

Нігерійський боксер Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО) гадає, що Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) більше заслужив на поєдинок проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), ніж Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав для RingMagazine.

"Чесно кажучи, я був здивований боєм Усик – Дюбуа. Цей бій мав бути для Джозефа Паркера. Має бути справедливо, а це несправедливо. Дюбуа захворів перед їхнім боєм, тож для мене це не має сенсу.

Паркер виграв заміну – він переміг Мартіна Баколе, отже тепер саме він мав отримати шанс битися з Усиком. Дюбуа вже бився з ним і програв, то чому він знову отримує цю можливість?", – сказав Ефе.