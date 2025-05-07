Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Аджагба назвав боксера, який заслужив бій проти Усика

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 10:40
Аджагба назвав боксера, який заслужив бій проти Усика
Ефе Аджагба
Instagram

Нігерійський боксер Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО) гадає, що Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) більше заслужив на поєдинок проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), ніж Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав для RingMagazine.

"Чесно кажучи, я був здивований боєм Усик – Дюбуа. Цей бій мав бути для Джозефа Паркера. Має бути справедливо, а це несправедливо. Дюбуа захворів перед їхнім боєм, тож для мене це не має сенсу.

Паркер виграв заміну – він переміг Мартіна Баколе, отже тепер саме він мав отримати шанс битися з Усиком. Дюбуа вже бився з ним і програв, то чому він знову отримує цю можливість?", – сказав Ефе.

Нагадаємо, в своєму останньому двобої Аджгаба не програв Марітну Баколе

Олександр Усик Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Олександр Усик

Тренер Паркера: Джозеф переможе Усика, просто треба шанс
Бронзовий призер ОІ-2008 поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа
Ексчемпіон світу: Усик в історичному контексті краще, ніж Іноуе
Паркер назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа
З чемпіонськими поясами на фоні янгола: Усик відверто зізнався, кого боїться та чому

Останні новини