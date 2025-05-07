Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал зацікавився вінгером Вест Гема

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 10:32
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус
Вест Гем

Вінгер Вест Гема та збірної Гани Мохаммед Кудус влітку може стати гравцем одного з топклубів АПЛ.

Про це повідомляє Talksport.

У послугах 24-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал, який продовжує складати шорт-лист на майбутнє трансферне вікно.

У сезоні-2024/25 Кудус зіграв за "молотів" 32 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо, що Арсенал розглядає можливість трансферу нападника Аталанти.

Арсенал (Лондон) Вест Гем Футбольні трансфери Мохамед Кудус

Мохамед Кудус

Арсенал склав шорт-лист на зимове трансферне вікно
Брайтон готує трансфер лідера Аякса
Челсі працює над трансфером лідера Аякса
Манчестер Юнайтед цікавиться нападником Аякса Кудусом

Останні новини