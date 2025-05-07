Арсенал зацікавився вінгером Вест Гема

Вінгер Вест Гема та збірної Гани Мохаммед Кудус влітку може стати гравцем одного з топклубів АПЛ.

Про це повідомляє Talksport.

У послугах 24-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал, який продовжує складати шорт-лист на майбутнє трансферне вікно.

У сезоні-2024/25 Кудус зіграв за "молотів" 32 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо, що Арсенал розглядає можливість трансферу нападника Аталанти.