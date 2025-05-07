Українська шахістка Анна Музичук візьме участь у командному чемпіонаті світу з рапіду та бліцу.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Спортсменка приєдналась до команди "Freedom", у складі якої гратимуть Вішванатан Ананд, Самуель Севян, Айк Мартіросян, Сарбарто Мані, Рауф Мамедов, Ле Куанг Льйом, Теодора Іняц та Алєксєй Сарана.

Зазначимо, що останній – російський шахіст, який у 2023 році став представляти Сербію на міжнародній арені, але зберіг громадянство РФ.

Наразі на турнірі підтвердили участь 50 команд, а дедлайн реєстрації – 10 травня. Подія відбудеться з 10 по 16 червня у столиці Великої Британії Лондоні.

Призовий фонд командного чемпіонату світу з рапіду та бліцу складатиме 500 000 доларів.

Зазначимо, що напередодні сестри Музичук розпочали боротьбу у шостому етапі Гран-прі ФІДЕ очною партією, яка завершилась внічию.