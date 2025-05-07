П'ятиразова олімпійська чемпіонка отримає посаду в збірній США

Легендарна американська баскетболістка Сью Берд стане менеджером жіночої збірної США для підготовку до Олімпійських ігор 2028 року.

Про це повідомляє Reuters.

На посаді керуючого директора роль Берд буде аналогічною ролі Гранта Хілла у чоловіків.

На її плечі ляже відповідальність за підбір складів і тренерських штабів як на Олімпіаду, так і на чемпіонат світу.

Сью на професійному рівні грала з 2002 до 2022 року. У складі збірної США вона 5 разів ставала чемпіонкою Ігор. Також допомогла "зірково-смугастим" чотири рази виграти чемпіонат світу.

Сью всю кар'єру в WNBA провела у складі Сіетл Шторм, з яким чотири рази стала чемпіоном.

Нагадаємо, вперше в історії НБА серії плейоф розпочалися з перемог андердогів.