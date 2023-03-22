Ібрагімович: Піти з футболу після Скудетто було б надто легко

Златан Ібрагімович прокоментував свою травму

Нападник Мілана та збірної Швеції Златан Ібрагімович пояснив, чому він не завершив кар'єру після чемпіонства міланців у Серії А.

Про це розповів сам форвард.

"Піти з футболу після Скудетто було б надто легко. За останні 14 місяців я переніс три операції. Був момент, коли ситуація з коліном не покращувалась — я не бачив світла в кінці тунелю. Потім, нарешті, все ставало краще та краще. Чи думав я колись про те, щоб піти? Ніколи. Проблеми дають мені адреналіну. Журналісти завжди писали і говорили про мене, що я не такий, як усі, надто егоїстичний. Ви допомагали мені і продовжуєте це робити. Усередині мене завжди є бажання довести всім, хто в мені сумнівається, що вони помиляються", — наводить слова Ібрагімовича сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму у травні минулого року і з того часу не грав майже рік. Вперше цього сезону Златан з'явився на полі в матчі 24 туру Серії А проти Аталанти (2:0).

Раніше Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024.