Головне
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться
Сьогодні 09:14 7309 1
Роман не складається: що має змінитися в кар'єрі Яремчука, щоб збірна України не втратила провідного форварда
Сьогодні 11:24 1404
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 11:14 2084
Усик закрив тренувальний табір для підготовки до бою з Ф’юрі
Сьогодні 10:39 1272
НОК України: Якщо виконком МОК допустить росіян та білорусів - усі члени повинні взяти персональну відповідальність за всі наслідки рішення
Вчора 20:24 391
Забарний залишив розташування збірної України
Вчора 19:39 1008
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 19:10 3501 3
Костюк впевнено переграла італійку на турнірі у Маямі
Вчора 18:40 530
Під час бою утилізували 10 кадирівців. Екс-спортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 16:22 998
Львів підтвердив звільнення Дулуба
Вчора 15:10 423
Прямі трансляції

Ібрагімович: Піти з футболу після Скудетто було б надто легко

Сьогодні 11:29 165 0
Златан Ібрагімович прокоментував свою травму
Ібрагімович: Піти з футболу після Скудетто було б надто легко
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football.ua.

Нападник Мілана та збірної Швеції Златан Ібрагімович пояснив, чому він не завершив кар'єру після чемпіонства міланців у Серії А.

Про це розповів сам форвард.

"Піти з футболу після Скудетто було б надто легко. За останні 14 місяців я переніс три операції. Був момент, коли ситуація з коліном не покращувалась — я не бачив світла в кінці тунелю. Потім, нарешті, все ставало краще та краще.

Чи думав я колись про те, щоб піти? Ніколи. Проблеми дають мені адреналіну. Журналісти завжди писали і говорили про мене, що я не такий, як усі, надто егоїстичний. Ви допомагали мені і продовжуєте це робити.

Усередині мене завжди є бажання довести всім, хто в мені сумнівається, що вони помиляються", — наводить слова Ібрагімовича сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, Ібрагімович отримав травму у травні минулого року і з того часу не грав майже рік. Вперше цього сезону Златан з'явився на полі в матчі 24 туру Серії А проти Аталанти (2:0).

Раніше Ібрагімович отримав виклик збірної Швеції на матчі відбору Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 4675 3
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 3501 3
Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 Англія – Україна: усе про матч кваліфікації Євро-2024 3379
Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 7309 1
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 5587
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців 2084
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33789 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33225
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15012 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23726
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32854 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9372