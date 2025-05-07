Тренер Паркера: Джозеф переможе Усика, просто треба шанс

Тренер Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Ендрі Лі вважає, що його підопічний переміг би Олександра Усика (23-0, 14 КО), якби бійці провели поєдинок.

Про це він сказав у коментарі для SkySports.

"Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій. Він найбільший виклик для Усика.

Він виграв шість боїв поспіль, і кожен виступ був кращим, ніж попередній.

Я не можу згадати надважковаговика, який був би в такій формі, але без титульного бою. Тож він його заробив. Він на це заслужив", – заявив Лі.