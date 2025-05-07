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Тренер Паркера: Джозеф переможе Усика, просто треба шанс

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 10:18
Тренер Паркера: Джозеф переможе Усика, просто треба шанс
Джозеф Паркер та Енді Лі (праворуч)
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Тренер Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Ендрі Лі вважає, що його підопічний переміг би Олександра Усика (23-0, 14 КО), якби бійці провели поєдинок.

Про це він сказав у коментарі для SkySports.

"Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій. Він найбільший виклик для Усика.

Він виграв шість боїв поспіль, і кожен виступ був кращим, ніж попередній.

Я не можу згадати надважковаговика, який був би в такій формі, але без титульного бою. Тож він його заробив. Він на це заслужив", – заявив Лі.

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В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Бокс Олександр Усик Джозеф Паркер

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