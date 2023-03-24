Езіл: Моурінью – найкращий тренер цього століття

Німець розповів чому обрав Реал, а не Барселону

Джерело - Marca.

Жозе Моурінью зіграв ключову роль у переходу Месута Езіла в мадридський Реал.

Про це німець розповів порталу Marca.

"Встав вибір між трансфером у Барселону або Реал. І це не було питання грошей. Не знаю, чи відомо про це, але я по черзі відвідав Мадрид та Барселону, і різницю зробив Жозе Моурінью. Він влаштував мені VIP-візит у клуб, показав мені стадіон, клубний музей, у мене аж мурашки по шкірі побігли".

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"Візит до Барселони був менш захопливим, а ще більше розчарувало те, що Гвардіола навіть не потрудився зі мною зустрітися. До цієї поїздки мені дуже подобався стиль гри його команди, і я уявляв, як міг грати з ними. Тому Моурінью зіграв вирішальну роль в моєму виборі".

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"Він завжди знав, як мене мотивувати. Він неймовірний тренер, і я дуже пишаюся тим, що мав змогу грати під його керівництвом. Для мене Моурінью – найкращий тренер цього століття. Його тактичне розуміння – інша справа, але те, як він розмовляє з гравцями в роздягальні, і як він завжди захищає її перед пресою. Він дійсно тренер світового класу", - сказав Езіл.

Нагадаємо, Моурінью визначився зі своїм майбутнім у Ромі.