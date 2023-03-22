Реал не розглядає запрошення Моурінью на пост тренера

Моурінью зберігає хороші відносини з Реалом

Джерело - Marca.

Реал не має наміру повернути в команду головного тренера Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Marca.

Попри приємні спогади у багатьох вболівальників мадридського клубу про період, коли португалець очолював команду, він не буде тренувати її знову.

У іспанському клубі дуже поважають 60-річного коуча, але не розглядають його варіант для заміни Карло Анчелотті, якщо той залишить команду.

Попри це, Моурінью зберігає хороші відносини з Реалом та періодично спілкується з його президентом Флорентіно Пересом.

Нагадаємо, Конте знаходиться у списку кандидатів на пост тренера Роми, якщо команду після цього сезону покине Жозе Моурінью.