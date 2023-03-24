Моурінью визначився зі своїм майбутнім у Ромі

Жозе Моурінью хоче залишитись у римському клубі

Головний тренер Роми Жозе Моурінью хоче продовжити співпрацю з італійською командою.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

60-річний фахівець сподівається найближчим часом пролонгувати угоду з клубом. Нагадаємо, що чинний контракт Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року.

Також Жозе Моурінью хоче отримати від власників клубу гарантію розвитку клубу. Коуч бажає придбати досвідченого нападника, центрального захисника та футболіста до центру поля.

Нагадаємо, ПСЖ розглядає варіант із запрошенням Жозе Моурінью.