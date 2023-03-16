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Тренер Шахтаря з фізпідготовки: Йовичевич - неймовірний менеджер

Сьогодні 14:51 147 0
Хав'єр Лобо розповів про роботу Ігоря Йовичевича
Тренер Шахтаря з фізпідготовки: Йовичевич - неймовірний менеджер
#Йовичевич, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич тримає в тонусі увесь штаб.

Про це розповів тренер Шахтаря з фізпідготовки Хав'єр Лобо.

"Непросто, коли ви не бачите своїх дітей та родини, які розкидані по цілому світу. У багатьох сім’ї знаходяться в Україні. Все це кілограми тягару, які ви носите в себе на спині. Але у наших гравців сильний менталітет. Все йде з голови. Ви можете бути втомлені фізично, але якщо готові психологічно, то тіло все зможе. Якщо не готові ментально, то можете відпочивати тиждень, а толку все одно не буде".

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"Наш головний тренер Ігор - неймовірний менеджер. Він тримає всіх у тонусі - не лише гравців, але й тренерський штаб. Не тільки футболісти мають віддати всі сили на 100% своїх можливостей. Це також стосується всього штабу та команди. Ми маємо тримати заданий рівень. У кожного з нас є свій особистий шлях, але в команді ми всі об’єднані однією ідеєю. Ми всі разом веслуємо у човні в одному напрямку, і це неймовірно", - сказав Лобо.

Матч-відповідь Феєнорд - Шахтар відбудеться 16 березня в Роттердамі. Початок о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн.

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