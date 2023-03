Наполі переміг Айнтрахт (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Про це повідомляє GOAL.

Неаполітанці вперше в історії вийшли у стадію 1/4 фіналу Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів.

Napoli reach the Champions League quarter-final for the first time in their history 🐎 pic.twitter.com/BhzzYDbm5i