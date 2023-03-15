Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Реал і Наполі стали останніми учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Мадридці в матчі-відповіді мінімально перемогли Ліверпуль (1:0, 5:2 - перший матч), а Наполі вдома розгромив Айнтрахт (3:0, 2:0 - перший матч).
Учасники 1/4 фіналу
- Баварія (Мюнхен, Німеччина)
- Бенфіка (Лісабон, Португалія)
- Челсі (Лондон, Англія)
- Інтер (Мілан, Італія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Мілан (Італія)
- Реал (Мадрид, Іспанія)
- Наполі (Неаполь, Італія)
Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня, а фінал - 10 червня.