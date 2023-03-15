Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Реал і Наполі стали останніми учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Мадридці в матчі-відповіді мінімально перемогли Ліверпуль (1:0, 5:2 - перший матч), а Наполі вдома розгромив Айнтрахт (3:0, 2:0 - перший матч).

Учасники 1/4 фіналу

Баварія (Мюнхен, Німеччина)

Бенфіка (Лісабон, Португалія)

Челсі (Лондон, Англія)

Інтер (Мілан, Італія)

Манчестер Сіті (Англія)

Мілан (Італія)

Реал (Мадрид, Іспанія)

Наполі (Неаполь, Італія)

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня, а фінал - 10 червня.