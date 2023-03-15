Головне
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 180
Реал переміг Ліверпуль, Наполі розгромив Айнтрахт: результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 205
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:12 1892
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Вчора 15:52 292
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Вчора 14:17 732
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Вчора 10:57 1339
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Вчора 09:14 659
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:58 1008
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:52 622
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:52 1138
Прямі трансляції

Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 180 0
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Реал і Наполі стали останніми учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Мадридці в матчі-відповіді мінімально перемогли Ліверпуль (1:0, 5:2 - перший матч), а Наполі вдома розгромив Айнтрахт (3:0, 2:0 - перший матч).

Учасники 1/4 фіналу

  • Баварія (Мюнхен, Німеччина)
  • Бенфіка (Лісабон, Португалія)
  • Челсі (Лондон, Англія)
  • Інтер (Мілан, Італія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Мілан (Італія)
  • Реал (Мадрид, Іспанія)
  • Наполі (Неаполь, Італія)

Жеребкування 1/4 фіналу та півфіналів відбудеться у п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня, а фінал - 10 червня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2741
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи 1339
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 1892
Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 1858
Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1362
Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна 3020
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19783
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19281
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13720 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270850
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24490
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28840