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Ребров назвав терміни повернення Ярмоленка

Сьогодні 20:10 318 0
Стали відомі терміни повернення Андрія Ярмоленка
Ребров назвав терміни повернення Ярмоленка
#Аль-Айн, #Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - alainclub.ae.

Український вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко близький до повернення на поле.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Ярмоленко не досяг рівня готовності, необхідного для наступного матчу з Аль-Насром (17 березня, – прим.), але його повернення в команду дуже близько.

Ми сподіваємося побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних", – розповів Ребров.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався 25 лютого у матчі Суперкубка ОАЕ з Аль-Шарджею (0:1).

Раніше стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні.

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