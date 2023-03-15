Ребров назвав терміни повернення Ярмоленка

Український вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко близький до повернення на поле.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Ярмоленко не досяг рівня готовності, необхідного для наступного матчу з Аль-Насром (17 березня, – прим.), але його повернення в команду дуже близько.

Ми сподіваємося побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних", – розповів Ребров.