Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2006 року народження) програли одноліткам з Ірландії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.
Поєдинок завершився з рахунком 0:3. Вирішальний матч, проти Італії, відбудеться 13 березня. Україну влаштує лише перемога
Україна (U-17) - Ірландія (U-17) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Мелія, 0:2 - 12 Мелія, 0:3 - 62 Мелія
Україна (U-17): Бакус, Бакай (Кайдалов, 66), Коробов, Захарченко, Дикий, Іщенко (Руснак, 66), Пашко, Білий (Осипенко, 66), Хан (Будко, 33), Калин, Пономаренко (к).
Ірландія (U-17): Гілі, Гарнетт, Терлі (к), Ешбі, О’Салліван, Коне-Догерті (Оразі, 46), Разі (Акачукву, 68), Негрі-Макграф, Макендрюс (Мур, 73), Кегір (Бабб, 77), Мелія (Окосун, 73).
Попередження: Кегір (41), Макендрюс (43).
Вилучення: Терлі (75).
Італія - Кіпр 2:1 (1:0)
Турнірна таблиця
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ірландія
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5—2
|
4
|
2. Італія
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4—3
|
4
|
3. Україна
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4—5
|
3
|
4. Кіпр
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3—6
|
0
13.03.2023
Україна - Італія (15.00)
Ірландія - Кіпр (15.00)
Час початку матчів - київський.
В еліт-раунді 32 команди поділені на вісім груп, на кону - 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині. До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.
У попередньому матчі збірна України переграла Кіпр.