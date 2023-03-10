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Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023

Сьогодні 17:43 158 0
Вирішальний матч, проти Італії, відбудеться 13 березня
Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023
#Збірна Україна U-17

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2006 року народження) програли одноліткам з Ірландії в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023. 

Поєдинок завершився з рахунком 0:3. Вирішальний матч, проти Італії, відбудеться 13 березня. Україну влаштує лише перемога

Євро-2023 (U-17)
Еліт-раунд відбору
Група 6
10 березня

Україна (U-17) - Ірландія (U-17) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Мелія, 0:2 - 12 Мелія, 0:3 - 62 Мелія

Україна (U-17): Бакус, Бакай (Кайдалов, 66), Коробов, Захарченко, Дикий, Іщенко (Руснак, 66), Пашко, Білий (Осипенко, 66), Хан (Будко, 33), Калин, Пономаренко (к).

Ірландія (U-17): Гілі, Гарнетт, Терлі (к), Ешбі, О’Салліван, Коне-Догерті (Оразі, 46), Разі (Акачукву, 68), Негрі-Макграф, Макендрюс (Мур, 73), Кегір (Бабб, 77), Мелія (Окосун, 73).

Попередження: Кегір (41), Макендрюс (43).

Вилучення: Терлі (75).

Італія - Кіпр 2:1 (1:0)

Турнірна таблиця

 

І

В

Н

П

М

О

1. Ірландія

2

1

1

0

5—2

4

2. Італія

2

1

1

0

4—3

4

3. Україна

2

1

0

1

4—5

3

4. Кіпр

2

0

0

2

3—6

0

13.03.2023

Україна - Італія (15.00)

Ірландія - Кіпр (15.00)

Час початку матчів - київський.

В еліт-раунді 32 команди поділені на вісім груп, на кону - 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині. До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

У попередньому матчі збірна України переграла Кіпр.

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