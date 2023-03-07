Юнацька збірна України з перемоги над Кіпром розпочала еліт-раунд відбору на Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, матчем проти Кіпру юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2006 року народження) розпочала виступ в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.
Юнацька збірна України святкувала перемогу з рахунком 4:2. Наступний матч наша команда проведе 10 березня проти Ірландії.
Кіпр (U-17) - Україна (U-17) 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 Хан, 0:2 - 22 Білий, 1:2 - 45 Аврамідіс, 1:3 - 60 Калин, 1:4 - 82 Пономаренко, 2:4 - 90 Цуліу (пен).
Кіпр (U-17): Пішіас (к), Пірінціс, Мікелідес, Яннаку (Сократус, 44), Ніколау, Андреу, Аврамідіс, Лукаїдіс (Цуліу, 67), Каттірціс (Евангелу, 67), Пурсаїтідес (Софоклеус, 67), Константіну (Ісаак, 88).
Україна (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дігтярь, 88), Дикий, Іщенко (Будко, 83), Пашко, Білий (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (к) (Руснак, 83).
Попереджені: Аврамідіс (54), Мікелідес (68) - Пашко (61), Пономаренко (71).
Італія - Ірландія 2:2 (0:2)
Турнірна таблиця
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Україна
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4—2
|
3
|
2. Ірландія
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2—2
|
1
|
3. Італія
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2—2
|
1
|
4. Кіпр
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2—4
|
0
10.03.2023
Італія - Кіпр (15.00)
Україна - Ірландія (15.00)
13.03.2023
Україна - Італія (15.00)
Ірландія - Кіпр (15.00)
Час початку матчів - київський.
В еліт-раунді 32 команди поділені на вісім груп, на кону - 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині. До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.