Юнацька збірна України з перемоги над Кіпром розпочала еліт-раунд відбору на Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, матчем проти Кіпру юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2006 року народження) розпочала виступ в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023.

Юнацька збірна України святкувала перемогу з рахунком 4:2. Наступний матч наша команда проведе 10 березня проти Ірландії.

Євро-2023 (U-17)

Еліт-раунд відбору

Група 6

7 жовтня

Кіпр (U-17) - Україна (U-17) 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Хан, 0:2 - 22 Білий, 1:2 - 45 Аврамідіс, 1:3 - 60 Калин, 1:4 - 82 Пономаренко, 2:4 - 90 Цуліу (пен).

Кіпр (U-17): Пішіас (к), Пірінціс, Мікелідес, Яннаку (Сократус, 44), Ніколау, Андреу, Аврамідіс, Лукаїдіс (Цуліу, 67), Каттірціс (Евангелу, 67), Пурсаїтідес (Софоклеус, 67), Константіну (Ісаак, 88).

Україна (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дігтярь, 88), Дикий, Іщенко (Будко, 83), Пашко, Білий (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (к) (Руснак, 83).

Попереджені: Аврамідіс (54), Мікелідес (68) - Пашко (61), Пономаренко (71).

Італія - Ірландія 2:2 (0:2)

Турнірна таблиця

І В Н П М О 1. Україна 1 1 0 0 4—2 3 2. Ірландія 1 0 1 0 2—2 1 3. Італія 1 0 1 0 2—2 1 4. Кіпр 1 0 0 1 2—4 0

10.03.2023

Італія - Кіпр (15.00)

Україна - Ірландія (15.00)

13.03.2023

Україна - Італія (15.00)

Ірландія - Кіпр (15.00)

Час початку матчів - київський.

В еліт-раунді 32 команди поділені на вісім груп, на кону - 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині. До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.