Головне
Челсі Мудрика переграв Боруссію та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:08 145
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Сьогодні 00:07 3057
Бенфіка розгромила Брюгге Яремчука в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 153
Будівельник здолав Шоле у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Вчора 22:24 249
Ребров: Все вирішуватиметься після закінчення мого контракту з Аль-Айном
Вчора 21:25 253
Joma заявила, що не має стосунку до презентацій форм російських клубів
Вчора 19:39 239
Гутцайт закликав європейську спільноту не допускати росіян та білорусів до змагань
Вчора 17:40 222
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво
Вчора 16:54 1111
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією
Вчора 16:54 5706 3
«Челсі» - «Боруссія» Д. Кому вихід до чвертьфіналу потрібен більше?
Вчора 16:54 1099
Прямі трансляції

Юнацька збірна України з перемоги над Кіпром розпочала еліт-раунд відбору на Євро-2023

Вчора 21:09 335 0
Юнацька збірна України з перемоги над Кіпром розпочала еліт-раунд відбору на Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, матчем проти Кіпру юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2006 року народження) розпочала виступ в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023. 

Юнацька збірна України святкувала перемогу з рахунком 4:2. Наступний матч наша команда проведе 10 березня проти Ірландії.

Євро-2023 (U-17)
Еліт-раунд відбору
Група 6
7 жовтня

Кіпр (U-17) - Україна (U-17) 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Хан, 0:2 - 22 Білий, 1:2 - 45 Аврамідіс, 1:3 - 60 Калин, 1:4 - 82 Пономаренко, 2:4 - 90 Цуліу (пен).

Кіпр (U-17): Пішіас (к), Пірінціс, Мікелідес, Яннаку (Сократус, 44), Ніколау, Андреу, Аврамідіс, Лукаїдіс (Цуліу, 67), Каттірціс (Евангелу, 67), Пурсаїтідес (Софоклеус, 67), Константіну (Ісаак, 88).

Україна (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дігтярь, 88), Дикий, Іщенко (Будко, 83), Пашко, Білий (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (к) (Руснак, 83).

Попереджені: Аврамідіс (54), Мікелідес (68) - Пашко (61), Пономаренко (71).

Італія - Ірландія 2:2 (0:2)

Турнірна таблиця

 

І

В

Н

П

М

О

1. Україна

1

1

0

0

4—2

3

2. Ірландія

1

0

1

0

2—2

1

3. Італія

1

0

1

0

2—2

1

4. Кіпр

1

0

0

1

2—4

0

10.03.2023

Італія - Кіпр (15.00)

Україна - Ірландія (15.00)

13.03.2023

Україна - Італія (15.00)

Ірландія - Кіпр (15.00)

Час початку матчів - київський.

В еліт-раунді 32 команди поділені на вісім груп, на кону - 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня в Угорщині. До фінального турніру вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі Мудрику може загрожувати зниження зарплати в Челсі 2325
Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією Коноплянка в збірній України – зайвий: 5 гравців, які насправді заслужили поїхати на матч із Англією 5706 3
Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні Стала відома зарплата Ярмоленка в Аль-Айні 6076
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2581
Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Челсі - Боруссія Дортмунд 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 3057
Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком Ф’юрі: Більше не беру участь в переговорах щодо бою з Усиком 5219
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16921
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3308
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 66421 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 24286
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112410
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 65972