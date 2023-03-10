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Артета: Арсенал показав велику стійкість

Сьогодні 10:56 85 0
Мікель Артета прокоментував нічию 2:2 зі Спортінгом
Артета: Арсенал показав велику стійкість
Фото - gettyimages
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал задоволений нічиєю зі Спортінгом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"З гри можна витягти позитивні моменти, якщо врахувати, що ми пропустили два голи на виїзді і все одно зіграли внічию. Але ми дали їм дуже багато шансів, часто віддаючи м'яч на своїй половині поля.

Ми контролювали гру протягом тривалих відрізків, але нам не вистачало останнього штриху. До того ж, ми не маємо чотирьох ключових нападників, тому ми приймемо нічию.

За рахунку 1:2 втратили перевагу, і вони мали шанс зробити рахунок 1:3. Нам потрібно багато покращити, але ми показали велику стійкість і все ще у грі", - відзначив Артета.

Раніше Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи.

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