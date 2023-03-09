Миколенко відновив тренування з Евертоном

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відновив тренування з командою.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Шон Дайч.

Фулбек пропускав попередній матч з Ноттінгемом Форест через хворобу.

"Ми ще не прийняли рішення щодо сил Миколенка – він тільки повернувся після хвороби, але вчора вже тренувався.

Паттерсон зіграв ще один матч за молодіжку, але він все ще набирає форму", – сказав Дайч.