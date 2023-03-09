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Миколенко відновив тренування з Евертоном

Сьогодні 16:26 155 0
Миколенко повернувся у загальну групу
Миколенко відновив тренування з Евертоном
Фото - gettyimages
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - liverpoolecho.co.uk.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відновив тренування з командою.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Шон Дайч.

Фулбек пропускав попередній матч з Ноттінгемом Форест через хворобу.

"Ми ще не прийняли рішення щодо сил Миколенка – він тільки повернувся після хвороби, але вчора вже тренувався.

Паттерсон зіграв ще один матч за молодіжку, але він все ще набирає форму", – сказав Дайч.

У суботу, 11 березня, Евертон вдома зіграє з Брентфордом.

Раніше Евертон без Миколенка зіграв унічию з Ноттінгемом.

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