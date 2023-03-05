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Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед, Евертон без Миколенка зіграв унічию з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ

Сьогодні 20:21 569 0
Українець пропустив поєдинок через хворобу
Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед, Евертон без Миколенка зіграв унічию з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, відбулося 2 матчі в 26-у турі АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 5 березня

Ноттінгем - Евертон 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Грей (пен), 1:1 - 19 Джонсон, 1:2 - 29 Дукуре, 2:2 - 77 Джонсон

Українець Віталій Миколенко пропустив цей матч через хворобу.

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Гакпо, 2:0 - 47 Нуньєс, 3:0 - 50 Гакпо, 4:0 - 66 Салах, 5:0 - 75 Нуньєс, 6:0 - 83 Салах, 7:0 - 88 Фірміно

  ЧитайтеБоббі, а не Роберто. Фірміно – уособлення системи Клоппа в Ліверпулі

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