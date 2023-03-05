Ліверпуль декласував Манчестер Юнайтед, Евертон без Миколенка зіграв унічию з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ

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Сьогодні, 5 березня, відбулося 2 матчі в 26-у турі АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 5 березня
Ноттінгем - Евертон 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 10 Грей (пен), 1:1 - 19 Джонсон, 1:2 - 29 Дукуре, 2:2 - 77 Джонсон
Українець Віталій Миколенко пропустив цей матч через хворобу.
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Гакпо, 2:0 - 47 Нуньєс, 3:0 - 50 Гакпо, 4:0 - 66 Салах, 5:0 - 75 Нуньєс, 6:0 - 83 Салах, 7:0 - 88 Фірміно
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