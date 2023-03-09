Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар та Феєнорд не визначили сильнішого в 1 матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

90' Пропускає Шахтар вдруге, але арбітр зафіксував офсайд у Гертрейда.

90' Пішло закидання в штрафний майданчик Шахтаря, але м'яч прийшов у руки Трубіну.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Судакова та Бондаренка на поле вийшли Петряк і Назарина.

89' Келсі заробив штрафний недалеко від воріт Феєнорду.

88' Гол! Феєнорд зрівнює рахунок! Бульяуде на дальній стійці відірвався від захисника і пробив головою повз Трубіна.

87' Заміна в складі Феєнорда: замість Алерізи на пол вийшов Бульяуде.

86' Алеріза небезпечно головою пробивав, м'яч поруч зі стійкою пройшов.

85' Келсі розганяв контратаку, але помилився у дриблінгу і втратив м'яч.

83' Черговий простріл від Феєнорда. Ракицький вибиває м'яч подалі.

82' Судаков розрядив ситуацію в штрафному майданчику Шахтаря, вибивши м'яч на кутовий.

80' Закидання на Келсі пішло, але той не встиг до м'яча.

78' ГОООООООООЛ! Шахтар виходить вперед! На ближню стійку пішла подача з кутового, Ракицький дуже низько склався і зміг перекинути голкіпера суперника.

77' Заміна в складі Шахтаря: замість Зубкова гру продовжив Швед.

75' Келсі збив суперника прямо перед штрафним майданчиком Шахтаря. Небезпечний стандарт для Феєнорда.

73' Тейлор прострілював у напрямку Бондаренка. Захисники встигли вибити м'яч подалі.

71' Закиданна на Келсі пішло, але Велленройтер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

69' З дальньої дистанції пробивав Кьокчю, але м'яч повз ворота пройшов.

67' Трубін класно на виході зіграв і перехопив м'яч, який хотів замикати на дальній стійці вінгер Феєнорда.

66' По черзі команди контролюють зараз м'яч без просування до чужих воріт.

64' Данілу ледь не закинув Трубіну за комірець, але Анатолій ледь-ледь дотягнувся до м'яча.

62' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Траоре та Криськіва на поле вийшли Келсі та Джурасек.

60' Ідріссі прорвався у штрафний майданчик і простріливював у район 11-метрової позначки, але Топалов вибиває м'яч подалі.

59' Зубков наважився на дальній удар, дуже не точно.

58' Розігрували кутовий гравці Феєнорда, до удару справа не дійшла.

57' Заміна в складі Феєнорда: замість Педерсона на поле вийшов Траунер.

56' Данілу головою пробивав після скидки з лівого флангу, але м'яч опинився в руках Трубіна

55' Шиманський наважився на прямий удар, вийшло неточно.

54' Криськів збив Алерізу перед штрафним майданчиком Шахтаря. Стандарт для гостей.

52' Аліреза небезпечно пробивав з ходу, трохи повз ворота пройшов м'яч.

51' Небезпечний простріл з лівого флангу в центр карного майданчика Шахтаря. Трубін ногою відбив м'яч, який летів у напрямку воріт.

50' Бондаренко розганяв швидку атаку Шахтаря, але Шиманський наздогнав його і відібрав м'яч.

49' Олександр Зубков забіг у офсайд.

47' Вирішили головні тренери не проводити заміни по перерві.

46' Другий тайм розпочався!

Перша половина гри завершена! Нулі на табло.

45' 2 хвилини додав арбітр до першої 45-хвилинки.

44' Притислися до своїх воріт гравці Шахтаря на останніх хвилинах першого тайма.

42' Педерсен небезпечно прострілював у центр штрафного майданчика. Зубков вибиває м'яч подалі від воріт.

40' Аліреза отримав пошкодження, але після наданої допомоги він повернувся до гри.

39' Гартман наважився на дальній удар, але цей постріл був заблокований захисником.

37' Шиманський жорстко подавав у штрафний майданчик, Трубін був змушений відбити м 'яч кулаками.

36' Невелика пожежа в карному майданчику Шахтаря, але "гірники" все ж відбиваються.

35' Аліреза небезпечно прострілював з флангу, Степаненко переводить м'яч на кутовий.

33' Зубкову знадобилася тепер медична допомога, отримав він пошкодження в моменті з втратою м'яча на фланзі.

31' Судаков наважився на дальній удар, повз ворота пройшов матч.

30' Зубков намагався на дриблінгу пройти Хартмана, але втратив м'яч вінгер "гірників".

29' Аліреза зависоко підняв ногу під час боротьби біля воріт Шахтаря, фол в атаці фіксує арбітр.

28' Намагалися гості розіграти стандарт, але вийшло невдало.

27' Знову небезпечний штрафний від Феєнорда з правого флангу.

25' Траоре та Зубков намагалися запресингувати суперника в центрі поля, але невдало.

23' Степаненко помилився з передачею і дарує м'яч супернику.

21' Кілька ударів головою завдавали гравці нідерландського клубу, але в підсумку Трубін забрав м'яч у руки.

20' Криськів збив Педерсена на фланзі. Небезпечний штрафний для Феєнорда.

19' Топалов грубо в підкаті зіграв на чужій половині поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

18' Степаненко класно зупинив затяжну позиційну атаку суперника.

16' Контролюють команди по черзі м'яч і не поспішають просуватися до чужих воріт.

14' Топалов не зміг обробити дальню передачу від Ракицького. Удар від воріт для гостей.

13' Бондаренко намагався м'якою передачею знаходити в карному майданчику Траоре, але захисники перехопили цю передачу.

12' Медична допомога все ж знадобилася Судакову. За межами поля лікарі допомагають українцю, якого ліктем вдарили по голові.

11' Ідріссі скидав під удар Шиманському, але Степаненко заважав хавбеку Феєнорда і Трубін без проблем забрав м'яч у руки.

10' Хартман прострілював з лівого флангу, ніхто з партнерів не відгукнувся на цей пас.

9' Судаков опинився на газоні після випадкового зіткнення з суперником. Без медичної допомоги зміг Георгій продовжити гру.

8' Данілу намагався розрізну передачу виконати в штрафний майданчик. М'яч заблоковано.

6' Пішла подача з корнера, але удар Траоре виявився невдалим.

5' Криськів увірвався у штрафний майданчик і заробив кутовий для своєї команди.

4' Тейлор навішував у карний майданчик, але гості відбиваються.

2' Кьокчю намагався простріл виконати, але від власного партнера м'яч пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Зубков, Траоре

Запасні: Пятов, Шевченко, Фарина, Назарина, Джурасек, Петряк, Тотовицький, Швед, Очеретько, Келсі, Сікан

Феєнорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кьокчю, Віффер, Шиманскі – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі.

Донецький Шахтар зіграє з Феєнордом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 9 березня, на стадіоні Війська Польського у Варшаві. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині. Пряму трансляцію матчу дивіться на сервісі Volia.