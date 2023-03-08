Йовичевич: Шахтар битиметься від перших до останніх хвилин

Шахтар віддасть усі сили заради перемоги у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Завтра на нас очікує важка гра, і навіть якби всі наші футболісти могли грати, однаково було б важко. Маємо план, маємо футбольні аргументи, які можемо протиставити Феєнорду. Знаємо їхні слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони являють собою на полі, у якій формі перебувають.

Завтра футболісти, які з’являться, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюсь. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме хороша команда. Та я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми будемо вірити в результат. У нашому протистоянні дві гри, а цей поєдинок лише перший. Так, він може бути важливим зі стратегічної точки зору, але ми йдемо від гри до гри.

Завтра гратимемо на перемогу і віддамо для цього все, що зможемо.

У них хороша, організована команда, яка має поставлений комбінаційний футбол та план на гру. У тих матчах, що ми бачили, була помітною наявність ресурсу, завдяки якому вони переграють суперників. Там індивідуально сильні футболісти, на кожній позиції у Феєнорда сильні виконавці, але я би також відзначив командні дії. Повторюсь: суперник у гарній формі, багато забиває, упевнено почувається, а перемоги лише надають сил та віри у власні здібності. Але ми теж у гарній формі, і вони так само готуються до нас, як ми до них", - відзначив Йовичевич.