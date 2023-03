Марсьяль та Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед - Бетіс

Нападник Антоні Марсьяль та півзахисник Марсель Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг на передматчевій пресконференції.

27-річний француз травмувався ще на початку лютого і досі повністю не відновився від пошкодження стегна.

Official: Erik ten Hag confirms that Anthony Martial and Marcel Sabitzer are unavliable to face Real Betis on Thursday! [mu] #mufc