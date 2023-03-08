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Марсьяль та Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед - Бетіс

Сьогодні 15:38 184 0
Француз досі не відновився від травми
Марсьяль та Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед - Бетіс
Фото: AFP
#Бетіс, #Марсель Забітцер, #Манчестер Юнайтед, #Марсьяль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Антоні Марсьяль та півзахисник Марсель Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг на передматчевій пресконференції.

27-річний француз травмувався ще на початку лютого і досі повністю не відновився від пошкодження стегна.

Також, у матчі з Ліверпулем травмувався Каземіро.

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