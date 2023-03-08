Марсьяль та Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед - Бетіс

Джерело - Чемпіон.
Нападник Антоні Марсьяль та півзахисник Марсель Забітцер пропустять матч Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса.
Про це заявив головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг на передматчевій пресконференції.
27-річний француз травмувався ще на початку лютого і досі повністю не відновився від пошкодження стегна.
Official: Erik ten Hag confirms that Anthony Martial and Marcel Sabitzer are unavliable to face Real Betis on Thursday! [mu] #mufc— The United Stand (@UnitedStandMUFC) March 8, 2023
Також, у матчі з Ліверпулем травмувався Каземіро.