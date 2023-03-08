У лютому Болонья провела 4 матчі й здобула 3 перемоги

Джерело - Чемпіон.

Наставник Болоньї Тьяго Мотта став найкращим тренером Серії А в Лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Він також перший фахівець, який виграв цей приз з двома різними клубами

Переможця вибирало журі, яке складалось з представників спортивних ЗМІ.

У лютому Болонья провела 4 матчі у серії А і здобула 3 перемоги.