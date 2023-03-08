Джерело - Чемпіон.
Наставник Болоньї Тьяго Мотта став найкращим тренером Серії А в Лютому.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Він також перший фахівець, який виграв цей приз з двома різними клубами
Переможця вибирало журі, яке складалось з представників спортивних ЗМІ.
У лютому Болонья провела 4 матчі у серії А і здобула 3 перемоги.
February's #SerieA💎 coach of the month award went to @BolognaFC1909en's Thiago Motta 💥— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 8, 2023
He's also the first coach to win it with two different clubs 🥂