Наставник Болоньї Тьяго Мотта став найкращим тренером Серії А в Лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Він також перший фахівець, який виграв цей приз з двома різними клубами

Переможця вибирало журі, яке складалось з представників спортивних ЗМІ.

У лютому Болонья провела 4 матчі у серії А і здобула 3 перемоги.

February's #SerieA💎 coach of the month award went to @BolognaFC1909en's Thiago Motta 💥



He's also the first coach to win it with two different clubs 🥂