Джерело - Чемпіон.
Захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.
Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.
Українець виконав 59 успішних пасів у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута (3:2). Це найкращий результат у цьому сезоні.
У середньому Зінченко робить 26,2 передачі в третину суперника, що дає йому другий показник в лізі після півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.
🎯 Oleksandr Zinchenko made 59 successful final third passes in Arsenal's 3-2 win over Bournemouth on Saturday, a record in a Premier League match this season pic.twitter.com/G67WSBJpQT— WhoScored.com (@WhoScored) March 5, 2023
Варто зазначити, що Зінченко став одним з найкращих гравців Арсенала у матчі з Борнмутом.