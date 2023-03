Захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Українець виконав 59 успішних пасів у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута (3:2). Це найкращий результат у цьому сезоні.

У середньому Зінченко робить 26,2 передачі в третину суперника, що дає йому другий показник в лізі після півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

🎯 Oleksandr Zinchenko made 59 successful final third passes in Arsenal's 3-2 win over Bournemouth on Saturday, a record in a Premier League match this season pic.twitter.com/G67WSBJpQT