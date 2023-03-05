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Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ

Сьогодні 19:33 410 0
Українець має другий показник у лізі за середньою кількістю передач у фінальну третину поля за матч
Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко встановив рекорд сезону АПЛ за кількістю передач у фінальну третину поля.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Українець виконав 59 успішних пасів у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Борнмута (3:2). Це найкращий результат у цьому сезоні.

У середньому Зінченко робить 26,2 передачі в третину суперника, що дає йому другий показник в лізі після півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Варто зазначити, що Зінченко став одним з найкращих гравців Арсенала у матчі з Борнмутом.

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